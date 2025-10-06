Sorprendido con un inhibidor: lo atraparon intentando abrir autos en Neuquén

Este lunes al mediodía un hombre fue detenido por intentar abrir autos estacionados en la zona de calle Félix San Martín.

Todo comenzó alrededor de las 12:45, cuando comerciantes alertaron a la policía sobre un individuo que caminaba entre los vehículos con actitud sospechosa. En pocos minutos, una patrulla de bicipolicías que realizaba recorridas preventivas se acercó al lugar.

Al ser interceptado, el sujeto dejó caer un pequeño dispositivo electrónico, similar a un inhibidor de señal, e intentó alejarse rápidamente. Los agentes lograron reducirlo y advirtieron que el aparato podría haber sido utilizado para impedir el cierre centralizado de los autos.

El hombre fue demorado y trasladado a la Comisaría Segunda, donde se labraron las actuaciones correspondientes. El artefacto quedó secuestrado bajo cadena de custodia mientras se investiga su funcionamiento y si fue utilizado en otros hechos similares.