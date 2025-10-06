El artista emergente Kitty presentó oficialmente su nuevo single "Si no sales", una colaboración con el productor y músico Conti, en el programa "Tardes de Primera", conducido por Huguex Cabrera por CN24/7.

Durante la entrevista, realizada el viernes, "Kitty" habló sobre el proceso creativo de este nuevo trabajo, que llega tras una breve pausa en su carrera. “Estuvimos un tiempito parados, pero ahora estamos reactivando todo. "Si no sales" es un tema que tiene mucho para dar”, expresó. Inspirado en una experiencia personal, el tema refleja sentimientos profundos que el joven cantante convierte en música. “Siempre las canciones que hago son de algo que me pasa. No voy a cantar algo que no soy o no estoy viviendo. Todo lo que canto es lo que soy, lo que viví o me está pasando”, afirmó.

Kitty, oriundo de Misiones y actualmente radicado en Neuquén, también recordó sus inicios musicales a los 9 años, cuando comenzó a tocar la guitarra influenciado por su abuelo Eusebio, a quien definió como “el culpable de todo”. Más adelante, formó una banda con su hermano Lucas, actual baterista de la banda. “Me encerré en mi pieza e intenté copiar lo que hacía mi abuelo. A los 9 años empecé a tocar, y a los 12 ya estábamos tocando en concursos de talento en la escuela", recordó.

Tras mudanzas y dificultades familiares, Kitty se alejó por un tiempo de la música, pero volvió con fuerza desde Neuquén, cuando un amigo lo invitó a grabar tras escuchar uno de sus freestyles. De ese momento de desamor nació su primera canción. Desde entonces, no paró. “Me rompieron el corazón. Y de ahí salió mi primer tema. Fue freestyle desde el corazón", finalizó.

La entrevista completa: