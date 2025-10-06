En uno de los encuentros de la jornada de lunes, Deportivo Riestra y Vélez igualaron 2-2 en el estadio Guillermo Laza en un duelo importante por la punta de la Zona B del Torneo Clausura. El Malevo lo ganaba dos veces con los tantos de Alexander Díaz y Jonathan Herrera, pero el Fortín logró igualar en ambas ocasiones con los goles de Lisandro Magallán y Mateo Ramírez, en contra. El resultado mantiene a los del Bajo Flores como punteros a un punto de distancia de los de Liniers.

En un duelo que tuvo más tantos que buen juego, la pelota parada fue la total proveedora de emociones. Primero pegó Riestra desde un lateral gracias al gol de Díaz, no obstante los de Guillermo Barros Schelotto reaccionaron justo antes del descanso: un gran cabezazo de Magallán estableció la paridad con la que se fueron al entretiempo.

El cuestionado Magallán hizo su primer gol en Vélez. (Foto: X @Velez)

El local, no obstante, volvió a mostrar su fortaleza en el balón quieto con una jugada preparada entre Pablo Monje y Herrera que estableció el 2-1, resultado que parecía definitivo hasta que Vélez, por un córner, logró el 2-2 mediante un infortunio del ingresado Ramírez, quien con un tanto en contra selló el resultado final. Un punto que le cierra al Fortín a pesar de la chance desperdiciada de subir a la punta por el difícil contexto de partido. Riestra, por su parte, sigue viviendo el sueño de estar puntero y estira a 26 duelos su enorme invicto de local.

Riestra 2-2 Vélez, los goles

Uno de los recursos más utilizados por el Malevo volvió a darle rédito y lo puso en ventaja a los 38 minutos de partido. Un saque de manos directo al área de Pablo Monje pasó por encima a dos defensores velezanos y Alexander Díaz puso el pie justo para vulnerar al arquero Tomás Marchiori, estableciendo el 1-0.

Sin embargo, el Fortín pudo reaccionar y consiguió un importante gol del empate justo antes del entretiempo, también por intermedio de la pelota quieta. Un córner cerrado de Matías Pellegrini encontró el saltó perfecto de Lisandro Magallán, cuyo testazo al segundo palo se transformó en el 1-1 y, además, en su primer tanto con la camiseta de Vélez.

No obstante, Riestra volvió a mostrar los recursos por los que se hace fuerte en su estadio, y nuevamente una pelota quieta le devolvió la ventaja. En una acción preparada de un tiro libre, Monje agarró desprevenidos a los rivales, la empaló por encima de la barrera y le quedó perfecta a Jonathan Herrera, que de volea puso el 2-1 para el Malevo.

Parecía que el encuentro se iba con el triunfo local, pero el choque donde prevaleció la pelota parada terminó entregando otro tanto para Vélez, que a tres minutos de los 90 se puso 2-2. Un nuevo córner desde la derecha cayó en el área chico y fue cabeceado involuntariamente por Mateo Ramírez en contra de su valla. De esta forma, el Fortín alcanzó a arañar la igualdad en un contexto que pintaba mal para los de Liniers.

Formaciones

Deportivo Riestra: Ignacio Arce; Nicolás Sansotre, Facundo Miño, Cristian Paz, Miguel Barbieri, Pedro Ramírez; Jonathan Goitía, Pablo Monje, Alexander Díaz; Antony Alonso y Jonathan Herrera.

Vélez: Tomás Marchiori; Agustín Lagos, Lisandro Magallán, Aaron Quirós, Elías Gómez; Claudio Baeza, Rodrigo Aliendro; Francisco Pizzini, Tomás Galván, Matías Pellegrini; Braian Romero.

Estadio: Guillermo Laza.

Árbitro: Fernando Echenique

Así llegan al partido

Riestra llega en la cima de la Zona B con 22 unidades y lleva un invicto de 25 partidos como local. Además, viene de una noche histórica el pasado fin de semana luego de vencer a River por 2-1, con goles de Antony Alonso y Pedro Ramírez, alcanzando su quinto triunfo en fila y extendiendo su invicto a seis encuentros. Para el duelo, el entrenador Gustavo Benítez confiará en los mismos once que le ganaron al Millonario.

Alonso, uno de los fundamentales en Riestra, festeja su gol en el batacazo ante River.

Del otro lado, Vélez quiere arrebatarle la cima a su rival de hoy luego de asentarse como único escolta con su triunfo 3-1 de la anterior jornada frente a Atlético Tucumán en el José Amalfitani luego de comenzar perdiendo. Los de Guillermo Barros Schelotto pretenden ser punteros y alimentar la posibilidad de acercarse a los puestos de clasificación a copas internacionales mediante tabla anual. El Mellizo hará dos modificaciones: Agustín Bouzat, lesionado, y Emmanuel Mammana salen del equipo y los reemplazan Claudio Baeza y Aaron Quirós respectivamente.