Tres jóvenes fueron demorados tras una fuga y persecución policial

Un operativo policial terminó este lunes con tres jóvenes demorados luego de una persecución en pleno mediodía neuquino. Todo comenzó cerca de las 12:20, cuando efectivos motorizados intentaron identificar a los ocupantes de un Volkswagen Vento gris que se desplazaba por las calles Belgrano y Collón Curá.

Lejos de acatar la orden, los sospechosos aceleraron y emprendieron la fuga. De inmediato, se montó un operativo cerrojo con apoyo de varias unidades móviles que siguieron el vehículo por distintas calles de la ciudad.

El auto finalmente fue interceptado en la intersección de Huilén y Pérez Novella, aunque uno de los ocupantes logró escapar a pie hacia el barrio Rincón del Valle. Los otros dos, un joven de 23 años y un menor de edad, fueron aprehendidos en el lugar.

Durante la requisa, los agentes encontraron en el interior del vehículo una vaina servida calibre .38 y otros elementos que podrían ser relevantes para la investigación. Además, el rodado presentaba varias irregularidades: no tenía chapa patente delantera, carecía de grabado de cristales y su conductor no contaba con licencia habilitante.

El menor fue entregado posteriormente a sus familiares, mientras que los mayores quedaron a disposición de la Justicia. El vehículo quedó secuestrado para su peritaje, mientras se intenta establecer si estuvo involucrado en otros hechos