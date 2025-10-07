El Gobierno anticipa que apelará un eventual fallo contrario por la reimpresión de boletas

De cara a las próximas elecciones legislativas nacionales, La Libertad Avanza (LLA) enfrenta un nuevo revés tras la renuncia de José Luis Espert como candidato a primer diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, en caso de que la Justicia Electoral rechace la reimpresión de boletas.

Tras la baja de Espert, el partido decidió nombrar a Diego Santilli para encabezar la lista, pero la Justicia determinó que quien debe ocupar ese lugar es Karen Reichardt, compañera de Espert en la boleta legislativa. Según trascendidos, la fiscal federal electoral de la provincia de Buenos Aires, Laura Roteta, dictaminó que Reichardt debe reemplazar a Espert y liderar la lista de diputados de LLA en ese distrito.

Otro desafío para el Gobierno es la posible reimpresión de boletas, ya que por ahora las BUP (Boletas Únicas de Papel) muestran a Espert como imagen principal. Desde la administración de Javier Milei confirmaron que si la Justicia desestima la reimpresión, apelarán la medida, argumentando que LLA tiene prohibido por ley exceder los gastos de campaña necesarios para reimprimir las boletas, según informó la agencia Noticias Argentinas.

Los apoderados de LLA, Santiago Viola, Alejandro Carrancio y Juan Osaba, presentaron un escrito ante la Justicia Electoral para solicitar la reimpresión, cuyo costo se estima en más de 10.000 millones de pesos. Algunos cálculos indican que la reimpresión total de las boletas para la provincia de Buenos Aires podría alcanzar los 15.000 millones de pesos, generando fuertes cuestionamientos de distintos sectores políticos.

Además del alto costo, la falta de tiempo es un factor crítico, ya que solo restan tres semanas para las elecciones, lo que podría impedir que se complete la reedición de las papeletas.