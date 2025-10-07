Milei y Santilli sellaron su primera foto de campaña en Mar del Plata

El presidente, Javier Milei, y el candidato a diputado por la provincia de Buenos Aires, Diego Santilli, compartieron este martes su primera actividad conjunta en el marco de la campaña electoral. La jornada tuvo lugar en Mar del Plata, donde ambos protagonizaron una visita a una fábrica de alimentos y una recorrida por la tradicional esquina de Güemes y Avellaneda, punto emblemático de la ciudad balnearia.

La aparición conjunta buscó mostrar cohesión en el oficialismo tras semanas de tensión interna provocadas por la renuncia de José Luis Espert a su candidatura. Con Santilli como nuevo referente bonaerense, La Libertad Avanza intenta reactivar su campaña en el distrito más competitivo del país y reducir la distancia que los separa del kirchnerismo en las encuestas.

“Tenemos que entender si volvemos al modelo de la inflación y la pobreza o si seguimos con el que logró bajarla y la va a eliminar”, arengó Milei desde el techo de una camioneta, megáfono en mano, mientras Santilli lo acompañaba entre los cánticos de los militantes libertarios. El jefe de Estado también reconoció el impacto del ajuste: “No desconocemos lo duro de la situación, pero les pido que no aflojen. Estamos a mitad de camino y es determinante lo que ocurra este 26 de octubre”.

La caminata estuvo marcada por una fuerte presencia de militantes y un tenso contrapunto con manifestantes opositores que protestaban contra el rumbo del Gobierno. Milei respondió con ironía a un vecino que lo insultó desde un balcón: “Tranquilo, que igual te estoy arreglando la vida”, lanzó el Presidente, en una escena que reflejó el clima polarizado que rodeó el acto.

Para Santilli, la actividad en Mar del Plata significó su debut como candidato confirmado por el oficialismo, tras semanas de incertidumbre. En ese contexto, su presencia junto al Presidente fue interpretada dentro del Gobierno como un gesto de unidad y de relanzamiento político. La jornada buscó no solo reforzar la campaña en la provincia de Buenos Aires, sino también enviar una señal de orden hacia el interior de La Libertad Avanza de cara al tramo final de la carrera electoral.