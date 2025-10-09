El Hospital Escuela de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) dio un paso histórico al incorporar un equipo de tomografía computada de alta complejidad, el único de estas características instalado en una universidad nacional pública.

Esta avanzada tecnología permitirá un salto cualitativo en el diagnóstico por imágenes veterinario, optimizando el tratamiento de casos neurológicos, oncológicos, traumatológicos y de otras especialidades. Además, enriquecerá la formación de estudiantes de grado y posgrado y fomentará la investigación científica en el área.

UNLP suma tomógrafo único para veterinaria

La incorporación del tomógrafo fue posible gracias a un convenio de cooperación entre la Unidad Académica, la Cátedra de Métodos Complementarios de Diagnóstico y Daniel Farfallini, reconocido referente de RMVet, una empresa especializada en diagnóstico por imágenes veterinarias.

La puesta en funcionamiento del nuevo equipo forma parte de una estrategia institucional para modernizar y fortalecer las capacidades diagnósticas del Hospital Escuela. Su uso estará disponible también para profesionales del sector privado que lo requieran, ampliando así el acceso a esta tecnología en la región.