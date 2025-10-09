Fuertes ráfagas y lluvias en la provincia de Neuquén este viernes

El viernes 10 de octubre, la provincia de Neuquén presentará condiciones variables según la localidad, con predominio de cielos mayormente nublados, lluvias aisladas en zonas de montaña y vientos fuertes en diferentes sectores, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Las temperaturas oscilarán entre 5 grados en San Martín de los Andes y 26 grados en Neuquén Capital.

Neuquén Capital

En la capital provincial, se espera una madrugada mayormente nublada con 12 grados y vientos del sudoeste de 13 a 22 km/h. Durante la mañana, el cielo se presentará parcialmente nublado con 16 grados, mientras que por la tarde se mantendrá mayormente nublado con 26 grados. Por la noche, los vientos del oeste alcanzarán entre 23 y 31 km/h, con ráfagas de hasta 50 km/h y una temperatura de 22 grados.

Zapala

Zapala registrará una madrugada mayormente nublada con 8 grados y ráfagas de viento de hasta 50 km/h del oeste. Por la mañana el cielo se despejará parcialmente y la temperatura subirá a 12 grados. Durante la tarde, se espera mayor nubosidad y vientos del oeste de 32 a 41 km/h, con ráfagas de hasta 69 km/h. La noche se mantendrá mayormente nublada con 15 grados.

San Martín de los Andes

La localidad cordillerana presentará lluvias aisladas desde la madrugada con 5 grados y vientos del oeste de 32 a 41 km/h, con ráfagas de hasta 69 km/h. Por la mañana se prevén lluvias y nevadas con 6 grados y vientos del sudoeste de 13 a 22 km/h. La tarde mostrará lluvias aisladas con 13 grados y ráfagas de viento de hasta 59 km/h. La noche cerrará con lluvias y 9 grados.

Chos Malal

Chos Malal amanecerá mayormente nublado con 8 grados y vientos del oeste de 13 a 22 km/h. Durante la mañana se esperan ráfagas de hasta 50 km/h y 12 grados. Por la tarde, se prevé una jornada ventosa con 20 grados y ráfagas de viento de hasta 78 km/h. La noche se mantendrá mayormente nublada con 16 grados y vientos del oeste con ráfagas de hasta 69 km/h.