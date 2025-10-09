Ignacio Russo, es “Nacho”, el hijo futbolista de Miguel Ángel Russo que actualmente se desempeña en la primera división de Tigre, que este viernes será visitante de Newell’s por la 12ª fecha de la zona A en el Torneo Clausura 2025.

En la jornada del jueves, el joven delantero fue uno de los que recibió, en nombre de la familia, a cada uno de los visitantes al sepelio de su papá. Sin embargo, al ser consultado respecto a su disponibilidad para el compromiso oficial en el Coloso “Marcelo Bielsa”, Russo hijo fue tan claro como futbolero para describir la situación: “Si no juego, se levanta y me caga a puteadas”.

Una forma de vivir la profesión que el último técnico de Boca evidentemente trasladó a sus descendientes. Así de claro, así de contundente, así de apasionado.

El abrazo de Miguel Ángel cuando era técnico de San Lorenzo, a su hijo Ignacio Russo, cuando jugaba para Barracas Central en el 2024.

Nacho Russo tomó trascendencia en las últimas semanas, cuando pidió que lo dejaran tranquilo al DT en su decisión de continuar o no en funciones a pesar del deterioro de salud. Lejos de la descortesía, entonces respondió a la requisitoria, cuando el tema de su apariencia física era tema en todos los medios.

Con el transcurso de los días y el acontecimiento de los hechos, quedó clara la postura del jefe de familia ante la adversidad, y no hubo reproches desde el círculo íntimo.

Diego Dabove, ex entrenador de arqueros en viejos cuerpos técnicos que armó el propio Russo y actual responsable del plantel profesional de Tigre, le dio libertad al hijo del fallecido DT para tomar una decisión respecto a la fecha 12, pero la respuesta del otro lado fue igual de contundente que lo que que trascendió públicamente.

Una ciudad especial

Russo es muy querido en la ciudad de Rosario por su paso reiterado por Central. El destino llevara a su hijo a la casa del clásico rival, donde se espera un respetuoso minuto de silencio, entre otras cosas.

Todavía no se confirmó si el hijo de “Miguelo” irá de arranque o será alternativa en el banco de suplentes.