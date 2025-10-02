Cómo logró el Hospital Ramón Carrillo la certificación para el diagnóstico de hantavirus

El 17 de septiembre el equipo formado por las bioquímicas Ailin Núñez Rollie y Andrea Gaweda, junto con la técnica de laboratorio Eva Espinoza comenzó a trabajar como nodo provincial en el Hospital Ramón Carrillo de San Martín de los Andes para evaluar las muestras y poder brindar un diagnóstico en los casos sospechosos de hantavirus.

La certificación se logró después de un proceso que comenzó a principios de año y requirió una gran dedicación y trabajo. Ailin Núñez Rollie destacó, en diálogo con Entretiempo en AM550, que tuvieron que probar en los equipos del hospital los reactivos desarrollados por el Instituto Malbrán, en una técnica denominada “in house”.

Luego de esa prueba siguen dos etapas, la de validación y la de verificación. “En la validación se prueba la técnica en nuestro laboratorio, y en la verificación el Malbrán nos envía muestras incógnitas que debemos resolver y devolver con resultados” explicó Núñez Rollie. Esos resultados son evaluados como un examen, en el que el equipo sanmartinense obtuvo una calificación del 100%.

Destacó que, con esta metodología, en el 90% de los casos pueden establecer un diagnóstico certero. Antes era distinto: primero había que enviar las muestras a Neuquén y luego a Buenos Aires. Ahora, en cambio, se resuelve mucho más rápido.

La certificación debe renovarse anualmente, por lo que en septiembre de 2026 recibirán nuevamente muestras incógnitas para conservar la acreditación como nodo provincial.

La nota completa: