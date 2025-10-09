Intentaron ayudar a una mujer que era robada y terminaron golpeados en Neuquén

Un nuevo hecho de inseguridad se registró la tarde del jueves en una parada de colectivos del barrio Bouquet Roldán, en Neuquén capital.

Según informó la Policía de Neuquén, una mujer que aguardaba el transporte público fue sorprendida por un hombre que le sustrajo su teléfono celular.

El episodio ocurrió sobre la calle Durán, una zona frecuentada por usuarios del transporte urbano. La víctima, cuya identidad no fue revelada, pidió auxilio al notar el robo.

Chofer y pasajero intervinieron para ayudar

En ese momento, un chofer de colectivo que se encontraba en el lugar, junto a un joven pasajero, bajaron de la unidad para asistir a la mujer y tratar de recuperar el dispositivo robado. Sin embargo, el delincuente reaccionó con violencia y agredió a los hombres, generando un breve altercado en plena vía pública.

A pesar de la intervención, el agresor logró escapar con el celular sustraído, según confirmaron fuentes policiales. Afortunadamente, no hubo heridos de gravedad.

La policía inició un operativo en la zona

Tras la denuncia, efectivos de la Comisaría Tercera realizaron un operativo en el sector para dar con el sospechoso, aunque hasta el momento no hubo detenidos.

El incidente fue reportado también al sindicato de Transporte, que expresó su preocupación por la reiteración de hechos de inseguridad que involucran a choferes y pasajeros en distintas líneas urbanas de la ciudad.

El episodio generó inquietud entre los vecinos de Bouquet Roldán, quienes reclamaron mayor presencia policial en las paradas más transitadas. Desde el gremio de transporte, indicaron que los trabajadores están cada vez más expuestos a situaciones de riesgo, tanto en recorridos como en detenciones.