Recapturan en Mendoza a un hombre que se fugó en Neuquén

Un hombre que era buscado por la Justicia de Neuquén fue detenido en la localidad mendocina de Maipú. El pedido de captura se dispuso luego que incumpliera con su prisión domiciliaria.

Su ausencia en los controles periódicos en Neuquén Capital llevó a que se declare su rebeldía y captura a nivel nacional por lo que efectivos de la División Recaptura de Evadidos, dependiente del Departamento Delitos contra la Propiedad y Leyes Especiales realizaron tareas de seguimiento e investigación que permitieron ubicarlo.

La información los llevó a la provincia de Mendoza. Junto con personal de Investigaciones de la Policía local, lo encontraron cuando circulaba impunemente en su vehículo particular. Destacaron que la intervención fue rápida y sin incidentes, por lo que no hubo personas lesionadas.

El sujeto fue trasladado a una dependencia policial y puesto a disposición de la justicia provincial, donde espera los trámites de extradición a Neuquén.