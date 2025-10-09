El fútbol argentino presenta en sociedad a sus nuevas joyas en el Mundial Sub 20 que se disputa en Chile y que este sábado desde las 20 se enfrentará a México por los cuartos de final, combinado azteca que tiene en su formación a Gilberto Mora, una de las grandes atracciones en el plano futbolístico de la competencia.

Mediocampista ofensivo del club Xolos de Tijuana, el oriundo de Chiapas ya debutó en la Selección Mayor, donde fue campeón de la Copa de Oro ante Estados Unidos y tiene en su ficha dos marcas realmente sorprendentes: con 15 años se convirtió en la promesa más joven en debutar en la primera división del fútbol de su país y con 16 años y 265 días se anotó como el futbolista de menor edad en consagrarse en el campo internacional con su Selección principal.

Desde México apuntan que ya está en la órbita de muchos grandes de Europa para ser traspasado en el próximo mercado, una materia pendiente en el desarrollo de los jugadores del país de América del Norte que en lo económico no se ven seducidos para partir, pero estaría dispuesto a hacerlo por los retos deportivos.

Continuidad en primera

Pese a su juventud, Mora ha tenido mucha continuidad en Xolos, no fue sólo que debutó y se recluyó en la estadística. Su técnico Juan Carlos Osorio, lo ha incluido ya en 41 partidos oficiales, camino en el que convirtió 7 goles y sirvió dos asistencias.

En la actual competencia mundialista ha sido titular en los 4 partidos del “Tri”, marcado goles a Marruecos (2) y España (1), dentro de un grupo clasificatoria en el que el eliminado fue nada menos que Brasil. Su última presentación ante Chile no lo tuvo marcando, pero si asistiendo, además de haber sido el foco de toda la previa, relativizando su talento por parte de la prensa local. Finalmente, México terminó eliminando a los transandinos con contundencia: 4 a 1.

Tras esos 90 minutos de fútbol, Mora fue a la platea del estadio de Santiago para ver la goleada de Argentina ante Nigeria por 4 a 0. Este sábado, tendrá una presentación de peso contra el combinado que dirige Diego Placente en el mismo escenario.