Detonaron en las bardas las dos bombas caseras encontradas en el centro y encontraron pista clave

Un importante operativo de seguridad se desplegó en pleno centro de la ciudad, sobre calle Tomás Orell, luego de que comerciantes alertaran a las autoridades por la presencia de dos artefactos explosivos de fabricación casera dentro de un cesto de basura Todo comenzó cuando un llamado anónimo ingresó al Centro de Recepción de Emergencias (CRE). La persona advirtió que frente a la rotisería “Miguelito”, podrían encontrarse elementos similares a bombas molotov.

En pocos minutos llegaron al lugar efectivos de la Comisaría Sexta, personal de Bomberos Voluntarios y especialistas en explosivos, que acordonaron la zona y cortaron el tránsito preventivamente. Los locales comerciales debieron cerrar sus puertas y el área permaneció bloqueada durante casi dos horas.

Fuentes policiales confirmaron que dentro del cesto se hallaron dos botellas con una mezcla de aceite y combustible, armadas manualmente con un cordón que simulaba un detonante. Según los peritos, el contenido podía reaccionar con el calor o una manipulación mínima, lo que habría provocado una explosión.

Por disposición de la Fiscalía Descentralizada de Allen, los artefactos fueron retirados con extremo cuidado, trasladados hacia la zona de bardas y detonados de forma controlada por personal especializado del Gabinete de Criminalística.

En paralelo, los investigadores revisaron las cámaras de seguridad de los comercios cercanos y descubrieron una pista clave: durante la madrugada, un joven dejó los artefactos dentro del cesto de basura y se alejó caminando. Las imágenes ya fueron difundidas entre las unidades policiales y están siendo analizadas para su identificación.

El hecho generó gran preocupación entre los vecinos y comerciantes, que fueron testigos del intenso operativo. “Podría haber pasado una desgracia”, comentó uno de los trabajadores de la cuadra. La investigación continúa bajo la órbita del Ministerio Público Fiscal y se espera que en las próximas horas se conozcan novedades sobre la identidad del sospechoso y el posible origen de los materiales utilizados.