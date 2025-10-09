En la madrugada del 9 de octubre de 2025, la Cámara de Diputados fue escenario de un nuevo episodio de tensión entre las diputadas Lilia Lemoine y Marcela Pagano, quienes protagonizaron una discusión que terminó en una denuncia por agresión.

Lilia Lemoine, integrante de La Libertad Avanza (LLA), solicitó al presidente de la Cámara Baja, Martín Menem, que se aplique una sanción conforme al reglamento, tras acusar a Pagano de haberla golpeado en la mano izquierda. "Quiero pedir una sanción, de acuerdo al reglamento, porque la diputada Pagano me golpeó y quedó grabado", afirmó Lemoine durante su intervención.

La diputada libertaria expresó además: "No hay explicación para esto. No hay justificativo para la violencia física", mientras se escuchaban murmullos en el recinto. Aunque no hubo respuesta inmediata a su solicitud, Lemoine compartió en su perfil de la red social X un video de aproximadamente cinco minutos donde se observa el enfrentamiento con Pagano y la mendocina Lourdes Arrieta.

Los inicios de la disputa

La disputa habría comenzado por acusaciones de traición dirigidas por Lemoine hacia Pagano y Arrieta, quienes habrían abandonado al oficialismo y operado para el kirchnerismo. Ambas legisladoras integran ahora una agrupación disidente llamada Coherencia. La libertaria les reprochó el uso de LLA para conseguir bancas en Diputados y cuestionó sus carteles con la leyenda "Narcotráfico nunca más", en referencia a la polémica vinculada al diputado José Luis Espert y el empresario Federico "Fred" Machado.

En medio de los intercambios, Lourdes Arrieta advirtió: "Te reís, pero vas a tener que rendir cuentas ante la Justicia y ante Dios", y se diferenció de Pagano diciendo: "Yo no soy como vos". La discusión escaló cuando Pagano tildó a Lemoine de "ñoqui" y ambas comenzaron a forcejear por un cartel que sostenía la legisladora de Coherencia.

Durante el altercado, Pagano golpeó reiteradamente la mano izquierda de Lemoine con el cartel. Se escucha a Lemoine preguntar: "¿Me estás pegando?", a lo que Pagano respondió: "Sí. Dale, denúnciame". La pelea continuó con gritos y forcejeos hasta que Lemoine mostró la mano enrojecida y volvió a acusar: "Me pegaste, Marcela".

Ante el descontrol, Cecilia Moureau, quien ocupaba momentáneamente la presidencia de la Cámara, intervino para pedir respeto y calmar la situación: "A las diputadas Lemoine y Pagano, dejen de pelearse en el recinto. Les pido un poco de respeto".

Este nuevo capítulo en la disputa entre ambas legisladoras refleja la creciente tensión política y personal dentro del cuerpo legislativo, marcada por acusaciones cruzadas y enfrentamientos que han trascendido lo verbal para llegar a la violencia física.