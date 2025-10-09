Milei, tras el apoyo de EE.UU.: “Vamos a refundar el hemisferio occidental”

Luego de que el secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Scott Bessent, anunciara un swap para la Argentina por USD 20.000 millones, el presidente Javier Milei se mostró exultante en redes sociales.

El mandatario celebró el acuerdo y colmó de elogios al ministro de Economía, Luis Caputo, quien encabezó la misión argentina en Washington para definir los detalles del entendimiento con el gobierno de Donald Trump.

“Lejos, el mejor ministro de Economía de toda la historia argentina...!!! VIVA LA LIBERTAD CARAJO...!!!”, escribió Milei en su cuenta de X (antes Twitter), en referencia a Caputo.

Además, el Presidente agradeció directamente a las autoridades estadounidenses: “Gracias Scott Bessent por su firme apoyo a la Argentina, y gracias al presidente Donald Trump por su visión y liderazgo contundente”.

En otro mensaje, Milei aseguró: “Juntos, como aliados más cercanos, construiremos un hemisferio de libertad económica y prosperidad. Trabajaremos arduamente cada día para brindar oportunidades a nuestra gente”.

El secretario del Tesoro de EE.UU. había anunciado horas antes el acuerdo de swap por 20 mil millones de dólares, confirmando también que Estados Unidos compró directamente pesos argentinos como parte del paquete de asistencia financiera. El anuncio fue realizado a través de las redes sociales de Bessent, poco antes del regreso de Caputo al país, tras cuatro días de reuniones con funcionarios del Tesoro y del Fondo Monetario Internacional.

En su mensaje, Bessent habló de un problema de “grave iliquidez” en la Argentina y sostuvo que el esquema cambiario de bandas “sigue siendo adecuado para su propósito”.

“Argentina enfrenta un momento de grave iliquidez. La comunidad internacional, incluyendo al FMI, apoya unánimemente a Argentina y su prudente estrategia fiscal, pero solo Estados Unidos puede actuar con rapidez. Y actuaremos”, afirmó el funcionario del gobierno de Trump.

Por ese motivo, confirmó que Estados Unidos compró directamente pesos argentinos y destacó los resultados de las “intensas reuniones” con Caputo en Washington. “Conversamos sobre los sólidos fundamentos económicos de Argentina, incluyendo los cambios estructurales ya en marcha que generarán importantes exportaciones en dólares y reservas de divisas”, añadió.

Bessent precisó que el Tesoro estadounidense está preparado para tomar medidas excepcionales “que sean necesarias para estabilizar los mercados”.

Finalmente, el funcionario expresó su respaldo político a Milei para la segunda mitad de su mandato: “Me alentó su enfoque en lograr una libertad económica fiscalmente sólida para el pueblo argentino mediante la reducción de impuestos, el aumento de la inversión, la creación de empleo en el sector privado y la colaboración con aliados. A medida que Argentina se libera del lastre del Estado y deja de gastar para la inflación, grandes cosas son posibles”, concluyó.