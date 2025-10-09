Aerolíneas Argentinas informó que alrededor de 95 vuelos programados entre las 16 y las 20 en el Aeroparque Jorge Newbery podrían experimentar demoras como consecuencia de una medida de fuerza impulsada por el gremio de pilotos APLA. Esta acción consiste en la realización de asambleas informativas que impactarán en cerca de 12.200 pasajeros previstos para volar durante ese horario.

El sindicato de pilotos reclama una respuesta ante lo que consideran incumplimientos en las negociaciones paritarias. En su cuenta en la red social X, APLA afirmó que la demora en las conversaciones y el retraso en el pago salarial son provocaciones por parte de la administración de la aerolínea. Además, denunciaron un proceso desregulatorio que perjudica las condiciones laborales y la actividad cotidiana de los pilotos.

Desde Aerolíneas Argentinas señalaron que esta medida de fuerza no contribuye a solucionar los problemas estructurales que enfrenta la empresa. Destacaron que la compañía ha superado años de pérdidas y dependencia estatal, y solicitaron a los gremios un acompañamiento responsable para sostener el desarrollo positivo alcanzado.

La empresa lamentó los inconvenientes que esta situación pueda causar y aseguró que trabajará para minimizar el impacto sobre los planes de vuelo. Recomendó a los pasajeros con vuelos programados entre las 15:30 y las 20:30 revisar sus correos electrónicos y consultar la información oficial disponible en la página web del aeropuerto antes de dirigirse al Aeroparque.