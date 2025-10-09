Falla en pleno despegue: el vuelo de Aerolíneas Argentinas que debió abortar en Trelew

Un incidente registrado este jueves por la mañana en el Aeropuerto Internacional Almirante Marcos A. Zar, en Trelew, obligó a suspender temporalmente las operaciones aéreas.

El vuelo AR1803 de Aerolíneas Argentinas, con destino al Aeroparque Jorge Newbery de Buenos Aires, sufrió una falla en el motor número 1 durante la maniobra de despegue, prevista para las 7:25.

La tripulación decidió abortar la maniobra y retornar a la posición de embarque utilizando el segundo motor, conforme a los protocolos de seguridad establecidos.

Sin heridos y con protocolos activados

Según informó Aerolíneas Argentinas, el procedimiento ejecutado por los pilotos forma parte de los entrenamientos regulares que se realizan cada seis meses para garantizar respuestas seguras ante contingencias técnicas.

Los pasajeros desembarcaron sin necesidad de activar protocolos de emergencia. La empresa inició una inspección técnica para determinar el origen del desperfecto.

Un fogonazo visible desde la cabina fue registrado en video por uno de los pasajeros. Sin embargo, la compañía aclaró que el fenómeno no representó riesgo para la seguridad del vuelo.

Revisión y cierre temporal del aeropuerto

Como medida preventiva, las autoridades aeroportuarias cerraron momentáneamente la pista para revisar posibles restos del motor y confirmar las condiciones operativas.

El equipo técnico de Aerolíneas Argentinas y el fabricante del motor analizarán las causas exactas de la falla.

El vuelo fue reprogramado para las 11:30, luego de que la empresa enviara una nueva aeronave para completar el servicio.

Actividad normal y estándares internacionales

Tras las tareas de inspección, el Aeropuerto de Trelew retomó sus actividades con normalidad.

Desde la aerolínea destacaron que el incidente fue manejado conforme a los estándares internacionales de seguridad operacional, sin afectar a pasajeros ni tripulación.