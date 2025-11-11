¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Martes 11 de Noviembre, Neuquén, Argentina
ASAMBLEA

ATE convoca a un paro nacional contra la reforma laboral

El gremio estatal anunció una huelga para el 19 de noviembre y marchará hacia la Secretaría de Trabajo. Reclaman la reapertura de paritarias y rechazan la reforma laboral que impulsa el Gobierno.

Por Redacción

Martes, 11 de noviembre de 2025 a las 19:52
La organización sindical resolvió la medida en un plenario federal.

El gremio de trabajadores estatales ATE anunció un paro nacional con movilización para el miércoles 19 de noviembre, en protesta contra la reforma laboral que impulsa el Gobierno y para exigir la inmediata reapertura de las paritarias.

La medida fue resuelta durante un plenario federal realizado en la sede central del sindicato y comunicada oficialmente a través de un comunicado. Según la conducción nacional, el objetivo de la jornada será manifestarse frente a la Secretaría de Trabajo, en la ciudad de Buenos Aires, mientras que las seccionales de todo el país realizarán movilizaciones y concentraciones simultáneas.

El secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, fue categórico al justificar la convocatoria. “Los trabajadores no tenemos que esperar a conocer ninguna letra chica para saber que nos quieren perjudicar. Hay que enfrentar desde ahora esta reforma en la calle”, expresó el dirigente, marcando una posición de rechazo frontal a las modificaciones en materia laboral que el Ejecutivo busca aprobar en el Congreso.

Desde el gremio señalaron que la reforma laboral “avanza sobre derechos conquistados” y advirtieron que la paritaria del sector público está desfasada frente a la inflación, motivo por el cual reclaman una negociación “urgente” que recomponga los salarios.

