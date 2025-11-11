El gremio de trabajadores estatales ATE anunció un paro nacional con movilización para el miércoles 19 de noviembre, en protesta contra la reforma laboral que impulsa el Gobierno y para exigir la inmediata reapertura de las paritarias.

La medida fue resuelta durante un plenario federal realizado en la sede central del sindicato y comunicada oficialmente a través de un comunicado. Según la conducción nacional, el objetivo de la jornada será manifestarse frente a la Secretaría de Trabajo, en la ciudad de Buenos Aires, mientras que las seccionales de todo el país realizarán movilizaciones y concentraciones simultáneas.

El secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, fue categórico al justificar la convocatoria. “Los trabajadores no tenemos que esperar a conocer ninguna letra chica para saber que nos quieren perjudicar. Hay que enfrentar desde ahora esta reforma en la calle”, expresó el dirigente, marcando una posición de rechazo frontal a las modificaciones en materia laboral que el Ejecutivo busca aprobar en el Congreso.

Desde el gremio señalaron que la reforma laboral “avanza sobre derechos conquistados” y advirtieron que la paritaria del sector público está desfasada frente a la inflación, motivo por el cual reclaman una negociación “urgente” que recomponga los salarios.