La jueza Julieta Makintach volvió a dar explicaciones públicas en medio del jury que podría dejarla fuera del Poder Judicial. “El escándalo es que me acusen de gesticular, de actuar. Soy esa que vieron ahí, yo no actúo”, dijo, en alusión al documental que derivó en la nulidad del juicio por la muerte de Diego Armando Maradona.

Makintach insistió en que no cometió ningún delito ni irregularidad, y atribuyó la acusación a un intento de desacreditarla: “Buscan quitar credibilidad a mi palabra y a mis conocimientos sobre el derecho. Solo intenté buscar una solución justa y libre de presiones”.

El abogado Darío Saldaño, quien la representa, afirmó que no existió ningún tipo de pago ni contrato con los realizadores del documental, sino que la entrevista en su despacho fue “el pedido de una amiga” y se realizó “de manera informal, un domingo”.

Mientras tanto, el Colegio de Abogados de San Isidro, a través del letrado Rodolfo Baqué —quien actúa como acusador en el jury— solicitó su destitución e inhabilitación perpetua para ejercer cargos judiciales. “Reconocen que filmaron”, señaló Baqué, y calificó de “pobres” los alegatos de la defensa.

Makintach, visiblemente afectada, afirmó que este proceso “le demostró que no quiere ser parte de la Justicia que tanto amaba desde chica”, una vocación que, según dijo, ahora se siente traicionada por dentro.

El origen del escándalo

Julieta Makintach, integrante del Tribunal Oral en lo Criminal N º 3 de San Isidro, quedó bajo investigación luego de que trascendiera que había autorizado el ingreso de cámaras a su despacho para una entrevista que terminó formando parte de un documental sobre el caso Maradona. La grabación se realizó durante el desarrollo del juicio oral y sin el consentimiento formal de las partes, lo que derivó en la suspensión de las audiencias y, más tarde, en la nulidad del proceso.

La jueza, con más de 25 años de trayectoria en el fuero penal y reconocida por su formación académica, sostuvo desde el primer momento que no hubo intención de vulnerar las normas procesales y que fue víctima de una interpretación errónea. Sin embargo, las repercusiones del episodio la dejaron en el centro de una crisis institucional que ahora definirá el jury de enjuiciamiento.