El presidente Javier Milei afirmó esta tarde que “están dadas las condiciones para que Argentina entre en un nuevo siglo de oro, dejemos la barbarie populista y nos volvamos a convertir en la primera potencia mundial”.

Durante su exposición en el 12º Congreso de Economía Regional del Club de la Libertad, en la provincia de Corrientes, Milei sostuvo que la Argentina “estaba camino a convertirse en Venezuela” en el momento en que asumió la presidencia. “Eso era mucho más factible y tangible de lo que parecía”, advirtió.

El mandatario se mostró optimista respecto de la inserción del país en el mundo frente a la creciente demanda global de energía y alimentos, sectores que considera clave para el futuro económico argentino.

Además, Milei celebró el reciente acuerdo comercial con Estados Unidos, al que calificó como una “tremenda noticia”, y aseguró que su gobierno está “fuertemente comprometido con hacer grande la Argentina nuevamente”.