¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Domingo 02 de Noviembre, Neuquén, Argentina
Logo Am2022
PUBLICIDAD
SE CONFIRMÓ

Santilli asume como nuevo ministro del Interior

El presidente Javier Milei confirmó la designación de Santilli a través de su cuenta de X. El dirigente del PRO reemplaza a Lisandro Catalán y será responsable de fortalecer el vínculo del Ejecutivo con las provincias y los legisladores para impulsar las reformas de su gestión.

Por Redacción

Domingo, 02 de noviembre de 2025 a las 18:39
PUBLICIDAD

El presidente Javier Milei anunció este domingo que Diego “Colo” Santilli será el nuevo ministro del Interior, en reemplazo de Lisandro Catalán, quien presentó su renuncia días atrás junto con el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, en medio de la interna del Gobierno.

La confirmación se realizó mediante un mensaje en la cuenta de X del mandatario, donde destacó que Santilli será el encargado de “llevar adelante las conversaciones con gobernadores y legisladores para articular con el Congreso cada uno de los consensos necesarios para las reformas que vienen de cara al futuro”.

Santilli, dirigente del PRO, llega al Ejecutivo tras su reciente victoria en las elecciones de la provincia de Buenos Aires, representando a La Libertad Avanza luego de la baja de la candidatura de José Luis Espert. Desde hace tiempo, el funcionario mantenía una cercanía con el oficialismo, y su designación apunta a fortalecer la relación entre el Gobierno nacional, las provincias y el Congreso.

La confirmación se conoció pocas horas después de que Milei recibiera en la Quinta de Olivos a Mauricio Macri, quien se retiró sin alcanzar, al menos por el momento, un acuerdo sobre la segunda etapa de la gestión.

Por su parte, el flamante jefe de Gabinete, Manuel Adorni, celebró la llegada de Santilli y señaló:
“Bienvenido Diego Santilli como nuevo Ministro del Interior de la Nación. Gran elección para esta etapa donde la prioridad es avanzar en las reformas que la Argentina necesita para seguir transitando el camino hacia la prosperidad. Mañana 9:30 horas tendremos reunión de Gabinete en Casa Rosada. Fin.”

Con esta designación, Milei busca consolidar su equipo de trabajo y garantizar que la segunda etapa de su gestión tenga un vínculo más directo y efectivo con los legisladores y las provincias, en un momento clave para impulsar las reformas que propone su gobierno.

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD