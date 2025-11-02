El presidente Javier Milei anunció este domingo que Diego “Colo” Santilli será el nuevo ministro del Interior, en reemplazo de Lisandro Catalán, quien presentó su renuncia días atrás junto con el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, en medio de la interna del Gobierno.

La confirmación se realizó mediante un mensaje en la cuenta de X del mandatario, donde destacó que Santilli será el encargado de “llevar adelante las conversaciones con gobernadores y legisladores para articular con el Congreso cada uno de los consensos necesarios para las reformas que vienen de cara al futuro”.

Santilli, dirigente del PRO, llega al Ejecutivo tras su reciente victoria en las elecciones de la provincia de Buenos Aires, representando a La Libertad Avanza luego de la baja de la candidatura de José Luis Espert. Desde hace tiempo, el funcionario mantenía una cercanía con el oficialismo, y su designación apunta a fortalecer la relación entre el Gobierno nacional, las provincias y el Congreso.

La confirmación se conoció pocas horas después de que Milei recibiera en la Quinta de Olivos a Mauricio Macri, quien se retiró sin alcanzar, al menos por el momento, un acuerdo sobre la segunda etapa de la gestión.

Por su parte, el flamante jefe de Gabinete, Manuel Adorni, celebró la llegada de Santilli y señaló:

“Bienvenido Diego Santilli como nuevo Ministro del Interior de la Nación. Gran elección para esta etapa donde la prioridad es avanzar en las reformas que la Argentina necesita para seguir transitando el camino hacia la prosperidad. Mañana 9:30 horas tendremos reunión de Gabinete en Casa Rosada. Fin.”

Con esta designación, Milei busca consolidar su equipo de trabajo y garantizar que la segunda etapa de su gestión tenga un vínculo más directo y efectivo con los legisladores y las provincias, en un momento clave para impulsar las reformas que propone su gobierno.