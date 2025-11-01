Mauricio Macri se manifestó este sábado respecto a la salida de Guillermo Francos del cargo de jefe de Gabinete. Según el expresidente, reemplazar a Francos por un funcionario sin experiencia “no parece ser una buena noticia”.

“Fui invitado a comer por el presidente Milei en Olivos, en agradecimiento por el apoyo que le di en la semana más difícil de su gobierno antes de las elecciones. En el encuentro hablamos sobre los temas pendientes. La idea era pensar la mejor manera de reforzar los equipos y prepararse para esta segunda etapa, pero no logramos ponernos de acuerdo”, explicó Macri.

Propuesta de candidatos alternativos

Macri sostuvo que existía la posibilidad de designar a otra persona idónea dentro del equipo de Milei, como Horacio Marín, actual presidente de YPF, “que reúne todas las condiciones por su experiencia previa”.

El exmandatario destacó que “el jefe de Gabinete de Ministros es una figura esencial: coordina los equipos políticos y de gestión en torno a una agenda y una estrategia”. Agregó que la decisión de reemplazar a Francos se suma a “la falta de resolución de las conocidas disputas internas del gobierno, claves en la hoja de ruta del futuro”.

Macri llama a aprovechar la oportunidad histórica

Macri remarcó la importancia del momento político y económico del país: “Tras el esfuerzo realizado, la revalidación de la gente en las urnas y el apoyo inédito de Estados Unidos, el país se encuentra frente a una oportunidad histórica que no puede desaprovechar”.

El expresidente aclaró que no busca beneficios personales y que su aporte responde al interés por el futuro de Argentina: “Como el presidente ha dicho públicamente, no he pedido ni pediré nada a título personal, pero me veo obligado a hacer mi aporte y a expresar mis preocupaciones porque nos une el futuro del país”.