Lo que debía ser una tarde común, con compras previas a las fiestas, terminó en segundos con una pérdida total. El incendio de una camioneta en pleno puente carretero dejó a José Rodríguez sin su principal herramienta de trabajo y con un golpe emocional difícil de dimensionar. Frente a esa situación, familiares, amigos y vecinos solidarios lanzaron una campaña para darle una mano.

José es de Cinco Saltos y usaba su Ford EcoSport para trabajar. El fuego no solo consumió el vehículo, también arrasó con años de esfuerzo. “Estamos bien físicamente, pero destrozados por dentro”, contó en diálogo con Entretiempo por AM550, donde dejó en claro que la camioneta era clave para su sustento diario.

El impacto de su testimonio generó una rápida reacción. En las últimas horas comenzó a circular una campaña solidaria para ayudarlo a salir adelante. La idea es simple: que cada aporte, por pequeño que sea, sume para que José pueda recuperar parte de lo perdido y encarar nuevamente su actividad laboral.

Quienes impulsan la iniciativa destacan que no se trata solo de dinero, sino de acompañar en un momento difícil. La solidaridad, el compañerismo y el deseo de ayudar se volvieron protagonistas, especialmente en días donde el espíritu de las fiestas invita a mirar al otro.

Para quienes quieran colaborar, se habilitó una cuenta a nombre de José Rodríguez:

Alias: joserodriguezalberto

CBU: 0000003100002269599679

La campaña sigue creciendo y busca transformar una tragedia inesperada en una muestra concreta de apoyo colectivo.