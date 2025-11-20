El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) lanzó este jueves una alerta por tormentas que abarca a gran parte del país, con especial impacto en la provincia de Buenos Aires, el Área Metropolitana (AMBA) y otras seis jurisdicciones. El organismo anticipó que el mal tiempo se extenderá durante la tarde y la noche, con precipitaciones intensas y condiciones que podrían complicar la circulación.

Según el reporte oficial, se esperan lluvias de variada intensidad, algunas con características de tormenta fuerte, capaces de generar acumulados significativos en lapsos breves. También se prevé actividad eléctrica frecuente, ráfagas superiores a los 75 km/h y posible caída de granizo.

Los meteorólogos estiman que en la región bonaerense podrían registrarse entre 40 y 70 milímetros de agua, aunque en sectores puntuales ese número podría ser mayor. En la franja este de la provincia —incluido el AMBA— se sumará un marcado cambio de viento al sur, con velocidades de 30 a 50 km/h y ráfagas intensas.

Cómo seguirá el clima en el AMBA

Las lluvias comenzaron durante la tarde y se intensificarán al avanzar la noche, con probabilidades de tormentas fuertes cercanas al 100%. De acuerdo con el SMN, el fenómeno perderá fuerza hacia la madrugada del viernes. Durante la mañana persistirán lloviznas aisladas y por la tarde las chances de nuevas precipitaciones serán prácticamente nulas.

Otras provincias bajo alerta

Además de Buenos Aires, el aviso rige para sectores de Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba, La Rioja y San Luis, especialmente en zonas del sur y el centro del país donde se prevén tormentas con características similares.

Recomendaciones oficiales

Ante la posibilidad de fenómenos severos, el SMN recomendó tomar precauciones:

Evitar salir salvo que sea imprescindible.

Mantener desagües y sumideros despejados y no sacar la basura.

Desconectar aparatos eléctricos y cortar la energía si ingresa agua al hogar.

Cerrar y alejarse de puertas y ventanas .

Asegurar objetos sueltos que puedan volarse.

En la vía pública, buscar refugio en edificios o vehículos cerrados.

Las autoridades pidieron seguir de cerca las actualizaciones del pronóstico y advirtieron que podrían emitirse nuevas alertas si las condiciones climáticas se agravan.