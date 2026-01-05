¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Lunes 05 de Enero, Neuquén, Argentina
Logo Am2022
PUBLICIDAD
Fin de los festejos navideños

Día de Reyes en Neuquén: las actividades para disfrutar este martes en familia

Con esta actividad finaliza la temporada de festejos navideños que comenzó el 8 de diciembre con el encendido del pinito en Neuquén Capital.

Por Maite Arana

Licenciada en Comunicación Social. Redactora en Mejor Informado.
Lunes, 05 de enero de 2026 a las 20:42
PUBLICIDAD

Este martes 6 de enero se celebra el Día de Reyes, dando fin a los festejos navideños y de año nuevo que comienzan con el armado del pinito en los hogares el pasado 8 de diciembre. Neuquén tuvo durante todo el mes grandes festejos en el marco de la Capital Navideña, incluyendo Misa Criolla, Pesebre Viviente, la presencia de Papá Noel, entre otros.

Este martes finalizarán las actividades con la bienvenida a los reyes. La ciudad tiene planeada una jornada de espectáculos que comenzarán a partir de las 21, en el Monumento a San Martín.

Las presentaciones artísticas estarán a cargo del Duo D2, quienes harán un espectáculo de circo, con los ayudantes de Santa y regalos.

Además, se presentará el Centro Suzuki Neuquén, quienes darán un espectáculo musical a cargo de Emma Ziganovsky.

Desde la Municipalidad de Neuquén invitan a las familias y niños a acercarse a cerrar el ciclo de actividades, además sugieren que lleven sus cartas de Reyes y pasto para los camellos de Gaspar, Melchor y Baltasar. El ingreso es libre y gratuito.

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD