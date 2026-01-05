Este martes 6 de enero se celebra el Día de Reyes, dando fin a los festejos navideños y de año nuevo que comienzan con el armado del pinito en los hogares el pasado 8 de diciembre. Neuquén tuvo durante todo el mes grandes festejos en el marco de la Capital Navideña, incluyendo Misa Criolla, Pesebre Viviente, la presencia de Papá Noel, entre otros.

Este martes finalizarán las actividades con la bienvenida a los reyes. La ciudad tiene planeada una jornada de espectáculos que comenzarán a partir de las 21, en el Monumento a San Martín.

Las presentaciones artísticas estarán a cargo del Duo D2, quienes harán un espectáculo de circo, con los ayudantes de Santa y regalos.

Además, se presentará el Centro Suzuki Neuquén, quienes darán un espectáculo musical a cargo de Emma Ziganovsky.

Desde la Municipalidad de Neuquén invitan a las familias y niños a acercarse a cerrar el ciclo de actividades, además sugieren que lleven sus cartas de Reyes y pasto para los camellos de Gaspar, Melchor y Baltasar. El ingreso es libre y gratuito.