El Banco Nación anunció un paquete integral de beneficios destinado a promover el turismo dentro del país, con múltiples opciones de financiación y descuentos para quienes comiencen a planificar sus vacaciones. La propuesta combina cuotas sin interés, reintegros y promociones exclusivas para clientes que utilicen la billetera digital MODO BNA+ y paguen con tarjetas Visa o Mastercard de la entidad.

Según informó el banco, el plan contempla hasta 12 cuotas sin interés en rubros directamente vinculados con viajes y descanso, con un Costo Financiero Total Efectivo Anual (CFTEA) del 0,00% para las operaciones alcanzadas. Si bien la iniciativa se extenderá durante todo el año, el objetivo central es dinamizar la demanda hacia la temporada de verano 2026.

Financiación para viajar por el país

El programa ofrece un abanico de alternativas en cuotas pensado para quienes buscan recorrer destinos nacionales. Entre las principales opciones se destacan:

Agencias de viajes: 6, 9 y 12 cuotas sin interés para paquetes y servicios dentro del país.

Alquiler de autos: 6 y 12 cuotas sin interés.

Aerolíneas Argentinas y Despegar: 6 cuotas sin interés para pasajes exclusivamente a destinos nacionales.

Tren Solar de la Quebrada: 6 cuotas sin interés para la compra de boletos del innovador servicio jujeño.

Estas promociones permiten financiar vacaciones completas, escapadas o traslados internos, con especial atractivo para quienes buscan organizar su viaje con anticipación.

Descuentos y reintegros en alojamiento, gastronomía y transporte

A la oferta de financiación se suma un esquema de reintegros que se verá reflejado como crédito en el resumen de cuenta, según detalló el BNA. Entre los beneficios se incluyen:

Hoteles y hosterías: 10% de descuento y 6 cuotas sin interés, sin tope de reintegro en locales adheridos.

Balnearios: 10% de descuento y 6 cuotas sin interés, también sin tope de devolución.

Camino Gastronómico: 20% de reintegro pagando con QR de MODO BNA+, con un tope de $10.000.

Parques Nacionales y pasajes nacionales: 10% de reintegro y 3 cuotas sin interés.

Si bien gran parte de los beneficios no establece límite de devolución, la entidad recomendó revisar las bases y condiciones de cada promoción, ya que algunos reintegros cuentan con topes semanales o mensuales.

Con este programa, el Banco Nación busca fortalecer la actividad turística nacional, ofrecer alternativas accesibles para millones de viajeros y dinamizar la economía en uno de los sectores más relevantes del país. Si la adhesión del público acompaña, la entidad no descarta ampliar las promociones durante los próximos meses.