Este fin de semana comienza el Gran Fondo Siete Lagos, la carrera ciclística que va de Villa La Angostura hasta San Martín de los Andes. 3.500 competidores recorrerán los 110 kilómetros.

El importante número de competidores impacta en 72% de ocupación hotelera que se registra en Villa La Angostura. Así lo destacó Jimena Aguilar, subsecretaria de Turismo de ese municipio, en diálogo con Entretiempo por AM550.

La funcionaria resaltó que este año “se suma un sprint donde la categoría élite correrá el sábado 12 kilómetros desde Angostura hasta el camino al Correntoso”. Además, 140 niños se anotaron al Gran Fondo Kids.

Para las pruebas del sábado se va a cortar el tránsito en la ruta 40 pero habrá caminos alternativos. El domingo, por la prueba principal, se corta la totalidad del camino de los siete lagos.

Los eventos deportivos copan la segunda mitad del año

Además del Gran Fondo, otra carrera deportiva que tendrá como punto de partida a la localidad cordillerana será El Cruce. Este año contará con una prueba de un día para el 29 de noviembre. Ya en diciembre, del 1 al 5 se disputará la competencia principal.

“En tres días, 8.000 atletas atraviesan montañas, cumbres, lagos, bosques y valles, con el condimento especial de dormir dos noches en campamento” explicó Aguilar. Para esa fecha ya cuentan con 70% de reservas en los hospedajes.

La subsecretaria destacó que “Con los paisajes que tenemos en el sur de la provincia, estas competencias atraen visitantes que llegan antes o se quedan después, algunos con sus familias, y desde la Secretaría buscamos que se sientan bienvenidos y colaborar para que todo salga bien”.

En cuanto a la temporada de verano, el relevamiento hecho de reservas para enero es de 50% de la capacidad hotelera. “Como la gente suele reservar sobre la fecha, esto nos hace pensar en una buena temporada” evaluó la funcionaria.

La entrevista completa: