El lunes 3 de noviembre, el dólar oficial en el Banco Nación inició la jornada con un precio de $1.425 para la compra y $1.475 para la venta, manteniéndose estable en comparación con días anteriores.

En el segmento mayorista, la divisa comenzó operando a $1.436 para la compra y $1.445 para la venta, reflejando una leve diferencia con el dólar oficial para minoristas.

Por su parte, el promedio de las entidades bancarias para clientes minoristas ubicó el dólar en los mismos valores que el Banco Nación, con $1.425 para la compra y $1.475 para la venta.

En el mercado financiero, el dólar MEP arrancó la semana en $1.477, mientras que el Contado con Liquidación se posicionó en $1.506, mostrando un diferencial mayor respecto a la cotización oficial.

Finalmente, el dólar informal o “blue” se ofreció con precios que oscilaron entre $1.425 y $1.445 para compra y venta respectivamente, manteniendo una brecha importante con el tipo de cambio oficial.