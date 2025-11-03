¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Lunes 03 de Noviembre
Salud mental es estar acompañados

El Domingo Terciopelo celebra 23 años de autogestión con una noche folclórica ¿cuándo y dónde?

El espacio cultural El Domingo Terciopelo cumple 23 años de trayectoria autogestiva y lo celebra con una edición especial dedicada al folclore. 

Por Facundo Julio
Lunes, 03 de noviembre de 2025 a las 14:38
El espacio cultural El Domingo Terciopelo cumple 23 años de trayectoria autogestiva y lo celebra este jueves 6 de noviembre con una edición especial dedicada al folclore, en Costa Brava sobre Diagonal Alvear 274. La cita será desde las 20 horas, con entrada general a $2.000. El festejo contará con la participación de Facundo Junco y del grupo Refugio, quienes serán los encargados de ponerle música y ritmo a una noche pensada para el encuentro, la danza y la celebración colectiva.

La actividad se realiza junto a Artepidol, un espacio que también promueve el trabajo independiente y comunitario dentro del ámbito cultural y artístico. Desde la organización destacaron que estos 23 años son fruto de un esfuerzo sostenido por construir espacios de contención, expresión y creación.

Con el lema “La salud mental es estar acompañados”, la propuesta busca reafirmar la importancia del arte y la autogestión como herramientas de cuidado y comunidad. De esta forma, es un espacio referente psicosocial donde un grupo de psicólogos sociales, artistas, profesores de teatro, músicos y profesionales de distintas ciencias, ofrecen un espacio de contención a usuarios de salud mental y personas con discapacidad. 

