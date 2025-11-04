El Gobierno nacional confirmó un aumento del 60% en los salarios básicos del Hospital de Pediatría Garrahan, una medida que fue presentada como “histórica” y que busca reconocer la labor del personal que sostiene uno de los centros de salud pública más importantes del país. El incremento alcanza a los trabajadores de planta, contratos de empleo público, becarios y residentes con Beca Institución.

A través de un comunicado oficial, las autoridades del hospital destacaron que desde diciembre de 2023, con el inicio de la nueva gestión, la institución atraviesa “un proceso profundo de orden, transparencia y eficiencia”, lo que permitió avanzar en la mejora de las condiciones laborales sin comprometer su sostenibilidad.

El aumento, que será retroactivo a octubre, se suma al bono mensual fijo de $350.000 para el personal no asistencial y de $450.000 para el personal asistencial. “Se logró con recursos propios y sin afectar el equilibrio económico del hospital”, afirmaron desde la conducción del Garrahan, que resaltó que los trabajadores podrán visualizar el impacto del incremento en los próximos días.

El comunicado también incluyó un mensaje de reconocimiento al esfuerzo del equipo médico, de enfermería, técnico y administrativo. “Incluso en momentos adversos en los que se utilizó al hospital como bandera política, el personal siguió trabajando con compromiso, sosteniendo la atención y garantizando la salud de los niños del país”, señalaron.

Desde la administración subrayaron que el Garrahan ya cuenta con los recursos necesarios para adelantar el pago mientras llegan los fondos del Gobierno Nacional, en una decisión que busca acelerar el beneficio para todos los sectores.