En medio de las tensiones por los recientes cambios en el gabinete nacional, el expresidente Mauricio Macri reiteró su apoyo al Gobierno de Javier Milei, pero lanzó una advertencia directa sobre el estilo de conducción del mandatario. “Ejercer liderazgos sin equipo es muy difícil”, afirmó el líder del PRO durante su participación en el Foro Abeceb, donde expuso ante empresarios y referentes del ámbito económico.

El exmandatario evitó confrontar abiertamente con el Presidente, pero dejó en claro sus reparos hacia los liderazgos concentrados y personalistas. “En esta era política tan fragmentada y tan violenta, ejercer liderazgos sin compartir los esquemas de decisión se vuelve casi imposible”, sostuvo. En ese marco, criticó a quienes tienen “personalidades narcisistas, que no escuchan ni les importa lo que digan los demás”, en una referencia implícita al modo en que Milei maneja las decisiones dentro de su gobierno.

Macri subrayó que el PRO “apoyó como nunca antes a un gobierno para ayudar a gobernar en minoría parlamentaria” y aseguró que esa colaboración “continuará en base a las ideas”, aunque aclaró que su acompañamiento “no implica dejar de señalar oportunidades de mejora”.

En su análisis sobre la dinámica política actual, el exjefe de Estado destacó la necesidad de formar equipos sólidos para garantizar la implementación de políticas de largo plazo. “Tengo una muy buena relación humana con Javier Milei —reconoció—, pero también muchas diferencias. Él tiene una obsesión por optimizar equipos, pero las ideas, para concretarse, necesitan gestión, coordinación y tiempo”.

Macri también valoró el cambio de clima político tras las elecciones legislativas, al afirmar que “la sociedad entendió que el populismo nos arruinó y no quiere volver atrás”. No obstante, advirtió que ese apoyo social debe sostenerse con resultados concretos: “La gente quiere puertas abiertas para emprender, meritocracia e integración con el mundo. En ese camino, el Presidente nos va a encontrar colaborando, pero siempre desde una mirada constructiva”.

En otro tramo de su discurso, el expresidente alertó sobre las debilidades estructurales del país. “Nuestras instituciones y sistemas judiciales son débiles. Al no tener instituciones fuertes, el riesgo país sigue alto, y eso nos impide acceder a crédito para desarrollar infraestructura de calidad: autopistas, trenes, puertos”, analizó.

El mensaje de Macri llega en un momento de creciente fricción entre el oficialismo y sectores del PRO, especialmente tras los movimientos dentro del gabinete y los rumores de distanciamiento político entre ambas fuerzas. Pese a ello, el exmandatario insistió en que su espacio seguirá acompañando las reformas estructurales que considere necesarias para el país, aunque reclamó un cambio de método: “No se puede construir sin escuchar, sin equipos, ni con la soberbia de creer que uno puede solo”.