La Navidad se vive alrededor del arbolito, un símbolo que concentra ilusiones, pedidos y proyecciones para el futuro. En ese contexto, Pitty la numeróloga compartió una guía especial para convertirlo en un verdadero portal energético de cara a 2026, utilizando pequeños objetos energéticos que potencian los deseos y ayudan a manifestarlos con mayor fuerza.

Según explica Pitty la numeróloga, cada adorno no es solo estético, sino que cumple una función energética específica. Al momento de colgarlos, recomienda hacerlo con intención, conciencia y fe, conectando con aquello que se quiere atraer. “Es la magia de la renovación y la manifestación”, asegura.

Uno de los elementos principales son las llaves. Se deben colocar tres llaves, preferentemente nuevas, que simbolizan la apertura de caminos y oportunidades. Para Pitty la numeróloga, representan las puertas que comenzarán a abrirse en el plano personal, laboral y emocional.

Otro objeto fundamental son los lazos rojos o cintas rojas. Atados en distintas ramas del árbol de Navidad, funcionan como protectores energéticos y también como portadores de deseos. El color rojo está asociado a la fuerza, la pasión y la vitalidad.

La campana también cumple un rol clave dentro de este ritual navideño. No importa su tamaño: su sonido tiene la misión de limpiar energías del hogar y ahuyentar lo negativo, manteniendo el ambiente en armonía.

Para quienes buscan abundancia económica, se recomienda colgar una bolsita con monedas. Debe contener tres monedas, que representan la expansión financiera y el flujo del dinero durante la nueva etapa que comienza.

Las piedras energéticas tampoco pueden faltar. El citrino está asociado a la abundancia y el éxito, mientras que el cuarzo rosa potencia el amor, la armonía y la sanación emocional. También se suman los pedidos escritos, corazones rojos para atraer el amor verdadero, y hasta la representación de proyectos como una casa o un auto, para potenciar su manifestación en 2026.