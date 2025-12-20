El intendente de Neuquén capital, Mariano Gaido, afirmó que en 2027 buscará fortalecer a su espacio desde el cargo que se le asigne. En declaraciones al conductor Pancho Casado en AM550 La Primera, señaló que acompañará el proyecto municipal una vez cumplido su segundo mandato en la intendencia, a la que no puede volver a postularse.

“Voy a ocupar el cargo que el equipo me requiera, por supuesto que voy a potenciar a esta gestión”, dijo Gaido.

Enfocado en el Concejo Deliberante

Gaido aseguró que estaría dispuesto a encabezar la lista legislativa local:

“Si ese lugar es primer candidato a concejal voy a ser feliz. Lo que más quiero es que la ciudad siga creciendo, que tenga las cuentas ordenadas y el plan de obras más importante del país”.

El intendente dijo que esa función le permitiría defender la planificación financiera municipal, el plan de obras públicas y la expansión urbana.

No competirá con Rolando Figueroa

Consultado sobre una posible disputa interna por la gobernación con Rolando Figueroa, Gaido fue directo:

“No, quiero ser primer candidato a concejal para potenciar, defender y cuidar el crecimiento que esta ciudad ha tenido y tiene”.

Atracción de inversiones privadas

El intendente subrayó la llegada de capitales para proyectos productivos: Definió a la ciudad como “un imán para las inversiones” y destacó el impacto en la Patagonia y otras provincias.

“La semana pasada estuve en Buenos Aires y tengo 10 inversores que quieren venir a desarrollar sus actividades y generar trabajo”.

Gaido vinculó este escenario a un esquema de trabajo temprano, planificación y equipo técnico.

