El automovilismo argentino y el rally raid internacional quedaron en shock. Juan Cruz Yacopini, uno de los grandes nombres de la disciplina y flamante campeón de la Copa del Mundo de Bajas FIA 2025, atraviesa el momento más difícil de su vida tras sufrir un gravísimo accidente que lo dejó internado en terapia intensiva, en estado crítico.

El hecho ocurrió este viernes por la tarde en el dique El Carrizal, en el departamento mendocino de Luján de Cuyo. Lejos del ruido de los motores y en plena jornada de descanso, el piloto se encontraba junto a amigos en una embarcación recreativa amarrada en el espejo de agua, cuando decidió arrojarse para nadar. El desenlace fue inmediato y devastador.

Al lanzarse desde la lancha, Yacopini impactó violentamente contra el fondo del embalse, en una zona de escasa profundidad y con bancos de arena. El golpe directo contra el lecho le provocó un traumatismo craneoencefálico severo y múltiples lesiones, encendiendo todas las alarmas desde el primer momento.

Tras ser retirado del agua, fue asistido de urgencia y trasladado hasta un punto de encuentro sobre la Ruta Provincial 62, donde aguardaba una ambulancia del Servicio de Emergencias Coordinado. Durante el traslado, el cuadro se agravó aún más: el piloto sufrió un paro cardiorrespiratorio que obligó al personal médico a realizar maniobras de reanimación, logrando revertir la situación en un contexto límite.

Inicialmente fue atendido en el Hospital Perrupato y luego derivado a la Clínica de Cuyo, en la ciudad de Mendoza. Allí permanece internado en terapia intensiva, con asistencia respiratoria mecánica y bajo estricta observación médica. Su estado es delicado y las próximas horas resultan determinantes.

La conmoción es aún mayor por el momento deportivo que atravesaba. Yacopini venía de consagrarse campeón mundial y se encontraba enfocado de lleno en su próximo gran desafío: el Rally Dakar 2026, competencia para la que ya había sido confirmado como piloto del equipo Toyota Gazoo Racing South Africa, uno de los más prestigiosos de la categoría.

Desde que se conoció la noticia, el impacto fue inmediato en el ambiente del deporte motor. Pilotos, equipos, organizadores y referentes del rally raid expresaron su apoyo y enviaron mensajes de fuerza, mientras crecen las cadenas de oración por la recuperación del joven mendocino.

El campeón que supo domar desiertos y atravesar los escenarios más extremos del planeta hoy pelea su carrera más difícil. El automovilismo, en vilo, espera buenas noticias.