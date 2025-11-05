El gobierno nacional anunció un amplio operativo de asistencia en la provincia de Buenos Aires por las graves inundaciones que afectan a distintas zonas rurales. La decisión fue confirmada este miércoles por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quienes encabezaron una conferencia de prensa desde Casa Rosada.

Según explicaron, se instalará un centro de operaciones en la localidad de 9 de Julio, una de las más afectadas, desde donde se coordinará la ayuda junto a los municipios de General Viamonte, Bragado y Carlos Casares.

“El Gobierno Nacional está ocupado y comprometido con los bonaerenses. Se van a disponer todos los recursos necesarios para enfrentar esta situación”, aseguró Adorni.

Por su parte, Bullrich detalló que el operativo incluirá el despliegue de maquinaria pesada, personal operativo y fuerzas federales. El objetivo es abrir caminos, limpiar desagües y asistir a las familias que quedaron aisladas por el avance del agua.

La ministra describió un panorama complejo: en el Cuenco del Salado se registraron entre 1.200 y 1.800 milímetros de lluvia, una cifra que no se veía desde 1970. “Es una anomalía para esta época del año. Llovió el doble de lo habitual”, advirtió.

Bullrich también apuntó contra las autoridades bonaerenses y el propio Axel Kicillof, al señalar la falta de planificación y coordinación en la gestión de las aguas. “El agua se saca de un campo y va a otro. Es un desorden que debería resolver la Provincia, pero como no lo están haciendo, nosotros nos vamos a hacer cargo de esta emergencia”, afirmó con dureza.

La funcionaria admitió que no podrán sacar el agua de los campos inundados, pero sí garantizar que las personas puedan circular y acceder a sus hogares. “No puede haber gente aislada. El Estado Nacional va a estar al lado de los vecinos”, enfatizó.

Ante la posibilidad de trabajar en conjunto con la administración bonaerense, Bullrich fue tajante: “Si el gobierno provincial quiere sumarse, será bienvenido. Pero nosotros ya tomamos la decisión de actuar”.

En los próximos días, el Gobierno espera desplegar camiones especiales, bombas aliviadoras y equipamiento de emergencia, mientras continúa la crítica situación en varias zonas del interior bonaerense.