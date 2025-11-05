Manuel Adorni formalizó este miércoles su desembarco como nuevo jefe de Gabinete de la Nación y ya comenzó a delinear una serie de cambios internos en la estructura del organismo, que podrían oficializarse en los próximos días a través del Boletín Oficial.

Fuentes cercanas a Presidencia confirmaron que el funcionario planea absorber distintas áreas del Gobierno dentro de la Jefatura y mantener su rol como vocero y responsable de comunicación, un cargo que se convirtió en su sello desde el inicio de la gestión de Javier Milei.

Mientras define su nuevo equipo de trabajo, Adorni deberá resolver quién ocupará el puesto de vicejefe de Gabinete, hoy en manos de José “Cochi” Rolandi, un funcionario de perfil técnico que llegó junto a Nicolás Posse y logró sostenerse en el cargo pese a los recientes cambios. La decisión se conocerá tras una ronda de reuniones prevista para las próximas horas.

Entre los temas pendientes figura la renuncia de José Luis Vila, quien dejó la Secretaría de Asuntos Estratégicos el fin de semana pasado. Vila, con pasado en la ex SIDE, había llegado al Gobierno de la mano de Guillermo Francos, quien abandonó su cargo como ministro coordinador el viernes último.

En cuanto a las especulaciones sobre Daniel Scioli, fuentes oficiales confirmaron que el actual secretario de Turismo, Ambiente y Deportes continuará en funciones. “Daniel sigue con su agenda normalmente”, aseguraron desde su entorno.

Por ahora, Adorni no se instaló en su nuevo despacho. En Casa Rosada señalan que ocupará la oficina ubicada en la planta baja —la misma que utilizó Guillermo Francos durante su paso por el Ministerio del Interior y luego como coordinador del Gabinete—, donde también se encuentra el espacio que ahora pasará a manos de Diego Santilli, nuevo titular de Interior.

Aunque todavía no hay definiciones sobre su agenda inmediata, no se descarta que acompañe al presidente Milei el 13 de noviembre en Corrientes, durante un acto organizado por el Club de la Libertad.