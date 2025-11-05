El nuevo juicio por la muerte de Diego Armando Maradona ya tiene fecha confirmada. El Tribunal Oral en lo Criminal N°7 de San Isidro, integrado por los jueces Alberto Gaig, Alberto Ortolani y Pablo Rolón, estableció que el debate oral comenzará el 17 de marzo de 2026 a las 10 de la mañana, luego de rechazar los pedidos de nulidad de los imputados.

La resolución llegó tras el pedido de celeridad procesal realizado por los fiscales Patricio Ferrari y Cosme Iribarren, junto con los abogados querellantes. De este modo, se retoma el expediente que busca determinar si existieron negligencias médicas en la atención del ídolo argentino durante sus últimos días de vida.

Entre las decisiones del tribunal, se destaca el rechazo al pedido de juicio por jurados presentado por el neurocirujano Leopoldo Luque, al considerarse “extemporáneo”. También fue desestimado el planteo de la psiquiatra Agustina Cosachov, quien había apelado al principio de non bis in idem. Los jueces fueron claros: “La nulidad del juicio anterior se declaró para proteger su derecho a un tribunal imparcial, no para perjudicarla”.

El nuevo proceso reemplazará al que había sido anulado tras el escándalo que involucró a la jueza Julieta Makintach, apartada por falta de imparcialidad. Se mantendrá el esquema mixto: un juicio técnico para la mayoría de los acusados y un juicio por jurados separado para la enfermera Dahiana Gisela Madrid.

los acusados

Ocho profesionales de la salud llegarán al banquillo en marzo de 2026:

Leopoldo Luque , neurocirujano

Agustina Cosachov , psiquiatra

Carlos Díaz , psicólogo

Ricardo Almirón , enfermero

Mariano Perroni , coordinador de enfermeros

Nancy Forlini , coordinadora médica de Swiss Medical

Pedro Di Spagna , médico clínico

Dahiana Gisela Madrid, enfermera (será juzgada por jurados)

Todos enfrentan la acusación de homicidio simple con dolo eventual, por presunta negligencia y abandono en la atención médica de Maradona, quien falleció el 25 de noviembre de 2020 en el barrio San Andrés, Tigre.

Lo que viene

El tribunal dispuso una audiencia preliminar para el 12 de noviembre a las 10.30, donde se controlarán y admitirán las pruebas presentadas por las partes. Esta instancia marcará el reinicio formal del proceso judicial que busca esclarecer si hubo responsabilidad penal en la muerte del máximo ídolo del fútbol argentino.