El exnovio de Luciana Muñoz irá al banquillo por mentir en su declaración

El ex novio de Luciana Muñoz, Maximiliano Avilez, será juzgado por falso testimonio en el marco de la investigación por la desaparición de la joven neuquina ocurrida el 13 de julio de 2024.

La resolución fue adoptada este viernes por el juez de Garantías Luis Giorgetti, quien rechazó el pedido de sobreseimiento presentado por la defensa, aunque declaró nulo un segundo interrogatorio realizado por la Fiscalía.

El pedido de la defensa

En la audiencia previa, la defensora de Avilez, Sol Pérez de León, había solicitado el sobreseimiento por presunto vencimiento de plazos y la nulidad de las declaraciones que dieron origen a la acusación. Argumentó que su cliente fue interrogado como sospechoso sin asistencia letrada, luego de que su vivienda fuera allanada en busca de pruebas y rastros de ADN.

La postura de la Fiscalía

El fiscal de Delitos contra las Personas, Andrés Azar, sostuvo que Avilez siempre declaró como testigo y que la solicitud de audiencia de control de acusación fue presentada en tiempo y forma, el 23 de diciembre de 2024, aunque no se cargó correctamente en el sistema informático del Poder Judicial por un traspaso tecnológico.

Giorgetti coincidió en este punto y descartó el vencimiento de plazos.

Las declaraciones de Avilez bajo investigación

El juez solo dio validez a la primera declaración de Avilez, realizada el 27 de julio de 2024 en sede policial, y consideró nulo el segundo testimonio del 23 de agosto, ya que se lo interrogó con elementos que lo ubicaban como posible sospechoso.

Según la acusación, Avilez incurrió en contradicciones: aseguró que no veía a Luciana desde junio y que entre el 12 y el 16 de julio no había salido de su casa. Sin embargo, la geolocalización de su celular demostró que el 13 de julio estuvo en distintas zonas de Casimiro Gómez y Conquistadores del Desierto, recorriendo 7,5 kilómetros en apenas 11 minutos.

Además, testigos como Lucas Ibáñez Pinilla afirmaron que vieron a Luciana con Avilez en los primeros días de julio en una vivienda del barrio Parque Industrial, incluso con un golpe en el rostro.

Qué sigue en la causa

Con esta decisión, el juez elevó a juicio a Avilez únicamente por falso testimonio en su primera declaración. La investigación por la desaparición de Luciana Muñoz continúa en paralelo, a casi tres meses de cumplirse un año desde que se perdió su rastro.