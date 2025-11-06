El bloque oficialista continúa expandiéndose dentro del Congreso. En las últimas horas, la diputada cordobesa Belén Avico confirmó que abandonará el PRO para incorporarse a La Libertad Avanza (LLA), que desde el 10 de diciembre contará con 88 bancas propias en la Cámara Baja.

El pase de Avico se suma al de otros cinco legisladores del PRO que oficializaron su desembarco en el bloque libertario: Damián Arabia, Sabrina Ajmechet, Silvana Giudici, Laura Rodríguez Machado y Patricia Vásquez. Todos responden políticamente a la ministra de Seguridad y senadora electa Patricia Bullrich, quien celebró la incorporación en redes sociales.

“Belén Avico, que desde hace tiempo trabaja con nosotros, se suma al bloque de La Libertad Avanza. Cordobesa, empresaria y firme defensora de la libertad y del cambio. Fortalecemos el equipo con personas convencidas de transformar la Argentina para siempre”, publicó Bullrich.

El jefe del bloque oficialista, Gabriel Bornoroni, también le dio la bienvenida a la diputada y destacó que el crecimiento parlamentario refuerza la base de apoyo del presidente Javier Milei en el Congreso. “Seguimos fortaleciendo la fuerza del Presidente Milei en el Congreso”, escribió el legislador cordobés.

Con estas incorporaciones, La Libertad Avanza consolida un bloque más homogéneo y con mayor volumen político, lo que podría facilitar las negociaciones legislativas de cara a un fin de año clave para el Gobierno.

Desde el entorno de los nuevos aliados libertarios aseguran que la decisión responde a una “coincidencia ideológica y programática” con las reformas impulsadas por Milei y Bullrich. “Vamos a seguir trabajando como hasta ahora, pero con más diputados y un bloque más cohesionado”, expresó Silvana Giudici, una de las diputadas que dejó el PRO.