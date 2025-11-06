El hecho ocurrió durante la mañana de este jueves, cuando un vehículo que transportaba a cuatro docentes hacia la Escuela Primaria N°216 de Quintuco quedó varado en una boca de tormenta, en una zona rural del departamento Loncopué.

Ante el llamado de auxilio, personal de la Comisaría N°26 de Loncopué se trasladó rápidamente hasta el lugar para brindar asistencia y garantizar la seguridad de las ocupantes.

Operativo de rescate y remolque seguro

Según informaron fuentes policiales, los efectivos estabilizaron el vehículo y luego procedieron al remolque hasta una zona segura, donde las docentes pudieron retomar el camino hacia la escuela albergue.

El accionar rápido y coordinado del personal policial fue fundamental para evitar incidentes mayores y permitir que las educadoras cumplieran con sus tareas habituales.

Destacan el compromiso del personal policial

Desde la Policía del Neuquén destacaron la intervención del equipo de la Comisaría N°26, que logró resolver la situación en pocos minutos.

“Estas acciones reflejan el compromiso del personal con la seguridad y el bienestar de la comunidad rural”, indicaron voceros de la fuerza.