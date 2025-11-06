Un fenómeno meteorológico inusual se registró este jueves en el sector bajo del Choique Rincón, a pocos kilómetros de Rincón de los Sauces, cuando un remolino de viento levantó el tráiler de un grupo de camioneros y desplazó un tanque de agua utilizado en el cargadero de BDC (Base de Descarga de Crudo).

El hecho ocurrió durante una tormenta eléctrica que afectó a la zona norte de Neuquén, donde se ubican varios campos petroleros operados por YPF y otras empresas. Las imágenes del episodio fueron compartidas por trabajadores del sector, quienes advirtieron sobre la importancia de detener las tareas ante condiciones climáticas extremas.

“Lo material se repara, una vida no”

Uno de los empleados del yacimiento, identificado en redes como parte del equipo de El Trapial, difundió un mensaje en el que destacó la gravedad del incidente:

“Compañeros y compañeras, les quiero compartir estas imágenes del cargadero de BDC. Una especie de remolino levantó el tráiler de los camioneros y voló un tanque de agua. Gracias a Dios nuestra gente estaba en el tráiler nuestro, pero es muy importante que cuando el clima no nos permita trabajar, no lo hagamos. Lo material se repara, una vida no se recupera más”.

La publicación se viralizó entre trabajadores petroleros de Rincón de los Sauces y Añelo, quienes coincidieron en la necesidad de reforzar los protocolos de seguridad meteorológica.

Alerta por tormentas en la cuenca neuquina

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) había emitido durante la jornada una alerta amarilla por tormentas eléctricas para la zona norte de Neuquén. Si bien el fenómeno no fue catalogado oficialmente como tornado, testigos describieron una “columna de viento” que giraba con fuerza sobre el suelo del yacimiento.

Los especialistas explican que estos remolinos o tolvaneras pueden generarse cuando el aire caliente del suelo se encuentra con una masa de aire frío, provocando corrientes ascendentes de gran potencia.