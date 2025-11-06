El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio Chiqui Tapia, compartió un asado con algunos de los futbolistas que integraron los planteles campeones del mundo en Argentina 1978 y México 1986.

“Charlas, anécdotas y un grato momento junto a los ídolos de un país entero. Soy un agradecido, de corazón, por todo lo que hicieron por la Selección y por la alegría que nos dieron a todos los argentinos y argentinas. Los admiro mucho. El Predio es su casa y siempre serán bienvenidos. Muchas gracias por haberse tomado el tiempo para estar”, manifestó el “Chiqui” Tapia en su Instagram, uno de los medios de difusión por los que se pudo conocer algo de la intimidad de este encuentro.

La reunión se desarrolló en un clima distendido, donde las glorias del pasado compartieron experiencias con los dirigentes actuales, reforzando el valor simbólico que tienen las conquistas del ‘78 y ‘86 en la historia del fútbol argentino.

AFA busca profundizar el vínculo institucional con los campeones del mundo y fortalecer el sentido de pertenencia que une a las distintas épocas de la Selección Argentina.

Su bastión de gestión

A Tapia siempre se lo ha señalado como alguien muy cercano al día a día del seleccionado. Hizo de su gestión con el equipo mayor uno de los bastiones de su campaña.

Las críticas abundan en cuanto al formato de competencia, arbitrajes y cantidad de equipos en la Liga Profesional, pero nadie busca tocar nada de lo que pasa puertas adentro del plantel conducido por Lionel Scaloni.

Ahora, en el último tiempo, se ha sumado el buen presente también de la Selección Argentina en juveniles por lo que el cuerpo técnico en su conjunto se encuentra con una alta valoración de la sociedad futbolera, lo que de alguna manera también beneficia a Chiqui Tapia.