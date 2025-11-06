Las mañanas de los supermercados generalmente son tranquilas. El mayor movimiento de clientes se da al mediodía, pero sobre todo a la tarde, cuando tienen que estar más atentos los guardias de seguridad tanto en el salón como los que observan las cámaras, para detectar a aquellos que tienen las manos más rápidas.

En Centenario no se cumplió con esta tendencia. Cerca de las 10 de la mañana de este jueves, personal del comercio ubicado en calle Ingeniero Ballester 96 vio con sorpresa cómo un hombre se llevaba varias hormas de queso sin pagar.

El sujeto las había sustraído del sector Fiambrería, y rápidamente se fue del lugar. Los mismos empleados vieron cómo escapaba por una chacra abandonada, en dirección a la segunda rotonda.

Efectivos policiales de la Comisaría Quinta intervinieron y lograron demorarlo cuando emprendía su huida. Al constatar sus datos, confirmaron que el demorado tiene 41 años y está domiciliado en Barrio Sarmiento.

La Dra. Silvia Garrido, de la Fiscalía de Robos y Hurtos, dispuso que el sujeto sea demorado y que los quesos fueran secuestrados.