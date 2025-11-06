El Comando Operativo del Parque Nacional Lanín informó que se mantienen tareas de control y monitoreo de los focos de incendio forestal en Quillén y Rucachoroi, originados tras la tormenta eléctrica registrada el 5 de noviembre.

Participan en el operativo brigadistas de incendios forestales ICE Norte y Centro, junto a personal del Servicio Provincial de Manejo del Fuego (SPMF) de Neuquén, quienes trabajaron con herramientas manuales para evitar la propagación de las llamas.

Coordinación interinstitucional y apoyo aéreo

En las tareas de emergencia colaboran equipos de Guardaparques de la Zona Norte, las áreas técnica, logística, comunicaciones y prensa del Parque Nacional Lanín, y la Jefatura y Técnica UGD Norte.

El Sistema Nacional de Manejo del Fuego aportó un helicóptero para transporte de personal y descargas de agua. Además, un avión observador contratado por la Administración de Parques Nacionales permitió sobrevolar el centro y sur de Neuquén para monitorear posibles puntos calientes.

Situación actual en los distintos focos

Zona Quillén

Ponom 1: contenido. Altitud: 1480 msnm. Afectó ejemplares de araucaria . Se realizaron 11 descargas de agua con helicóptero.

Ponom 2: en observación.

Chichilla: extinguido. Altitud: 1350 msnm. Trabajaron 6 brigadistas y 5 puesteros. El fuego afectó araucarias y cañas colihue secas.

Zona Rucachoroi

El Moro: contenido. Altitud: 1650 msnm. Intervinieron 7 combatientes de incendios forestales. Se quemaron dos troncos secos.

Monitoreo permanente y comunicación oficial

El Parque Nacional Lanín continuará informando sobre la evolución de la situación a través de sus canales oficiales y mantendrá un monitoreo constante ante la posibilidad de nuevos focos de incendio en la región norte del área protegida.