Una amenaza con armas de guerra enviada por correo electrónico generó este viernes un operativo de emergencia en la Universidad Católica Argentina (UCA), ubicada sobre Alicia Moreau de Justo al 1300, en el barrio porteño de Puerto Madero.

Según informaron fuentes policiales a Noticias Argentinas, personal de la Comisaría Vecinal 1E acudió al lugar durante la mañana tras recibir el aviso. En el sitio se entrevistó a la coordinadora de seguridad de la institución, quien explicó que durante la noche del jueves todas las sedes de la UCA habían recibido un correo con amenazas de ataques armados.

El mensaje: “Personas concurrirán con armas de guerra”

El mail advertía que distintas personas ingresarían a los edificios “con armas de guerra”, por lo que la universidad activó su protocolo interno y notificó a las autoridades. Ante el riesgo, la Policía de la Ciudad procedió a evacuar preventivamente la sede principal.

Integrantes del Escuadrón Antibombas realizaron una inspección exhaustiva en aulas, pasillos y estacionamientos. Finalmente, no se hallaron explosivos ni armas de fuego, y el operativo resultó negativo.

También hubo una amenaza en la sede de Mendoza

En paralelo, la sede mendocina de la UCA fue evacuada por una amenaza similar recibida durante la madrugada. En ese caso, se suspendieron las clases hasta nuevo aviso, mientras la Policía provincial investiga el origen del correo electrónico.

Investigación en curso

Fuentes policiales confirmaron que la División Cibercrimen de la Policía de la Ciudad trabaja para rastrear el origen del mensaje y determinar si se trató de una amenaza coordinada o de un caso aislado. Por el momento, no se registraron detenidos ni se detectaron elementos sospechosos.