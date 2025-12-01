Pasó la anteúltima fecha de la temporada 2025 de la Fórmula 1, donde Franco Colapinto logró terminar en el Gran Premio de Qatar en el puesto 14, luego de largar desde boxes. Pese a que el piloto expresó no estar contento por lo hecho, su escudería Alpine elogió su actuación.

En un fin de semana donde no pudo pasar del lugar 20, tanto en prácticas, como en clasificaciones y carrera sprint, la escudería francesa eligió retocar el auto y partir desde boxes, medida que lo dejó en el fondo y que con el correr de las vueltas lo terminó colocando en mejores posiciones, incluso por delante de su compañero de equipo Gasly.

Primero fue el toque de Hulkenberg y Gasly, quien dejó afuera al alemán y último al francés. Luego los abandonos de Stroll y Hadjar, y los errores de Ocon, fueron los puestos que fue escalando el piloto argentino para quedar en el 14°, por detrás de Bortoleto, quien también partió del fondo.

“Avances para Franco. De la Calle de Boxes a P14 fue una buena manera de cerrar un fin de semana complicado en Qatar. Con ganas de Abu Dhabi y terminar la temporada en lo más alto” expresó la escudería en sus redes sociales.

Post carrera, el argentino había dejado en claro que para él lo “Positivo es que queda una sola. Ojalá que ya termine. Queda poco” expresó, agregando además que “Fue una carrera larga, sin mucho ritmo. En general no había mucho a pesar de los cambios que hicimos. No encontré el ritmo y fue duro. Hay que tratar de entender un poquito más todo después del fin de semana para intentar mejorar. Fue un día difícil”.

Se viene la última fecha del calendario, en Abu Dabi se define el campeón de la temporada entre Norris, Verstappen y Piastri. Para Colapinto será cerrar una temporada que no lo tuvo como titular, y por como vienen las últimas fechas, terminar lejos de sumar un punto.