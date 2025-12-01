El exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, solicitó a la Justicia su sobreseimiento y presentó una pericia técnica que pone en duda la veracidad de los audios que impulsaron la causa en su contra. Según el informe, las grabaciones habrían sido editadas, manipuladas e incluso generadas parcialmente con inteligencia artificial.

La pericia, elaborada por el especialista Miguel Ángel de la Torre Guijarro y acompañada por la defensa, detalla que el archivo no mantiene una continuidad natural y registra al menos 18 cortes compatibles con intervenciones deliberadas. Además, el informe advierte que no se cuenta con la secuencia completa, lo que impide un análisis concluyente, aunque sí permite identificar irregularidades significativas.

Uno de los puntos más llamativos del análisis es el cambio repentino de ambiente acústico: la supuesta conversación comenzaría en un espacio cerrado similar a una cafetería y, casi dos minutos después, pasaría a tener características propias de una comunicación telefónica. Según el perito, esta alteración no se corresponde con una grabación de una sola toma.

El informe también detectó variaciones abruptas en la amplitud y frecuencia de las voces, artefactos típicos de una edición posterior al registro original. En su conclusión técnica, De la Torre Guijarro señaló la presencia de rastros que indicarían el uso de voz sintética generada con IA, con una probabilidad estimada del 65%.

Frente a este escenario, los abogados defensores Mauricio D’Alessandro y Pablo Parera reclamaron la nulidad de todas las decisiones judiciales basadas en la presunta fidelidad del audio. Afirmaron que el material no solo habría sido manipulado, sino que podría provenir de escuchas telefónicas ilegales.

La defensa sostiene que estas irregularidades desarman el eje central de la causa, que gira en torno a supuestos dichos de Spagnuolo vinculados a un esquema de retornos en la compra de medicamentos. Por ese motivo, insistieron ante el juzgado en el pedido de sobreseimiento.