Gerónimo Carabajal, un joven de 26 años que jugaba en la primera división del Club Atlético Villa Plomo y era padre de familia, fue asesinado tras ser apuñalado en el pecho y abdomen durante una fiesta de egresados en Córdoba.

El incidente ocurrió en el salón de la Sociedad Italiana, donde se realizaba la celebración del IPEA 237 San Antonio. Tras una pelea al finalizar el evento, Carabajal, quien había acompañado a su hermano, fue atacado con un arma blanca.

Joven asesinado en fiesta en Córdoba

Como consecuencia de las heridas, Carabajal perdió la vida. Las autoridades detuvieron a un hombre de 30 años, quien fue imputado por homicidio simple por su presunta responsabilidad en el crimen.

Carabajal residía en la localidad de Serrano y su muerte conmocionó a la comunidad, especialmente al ámbito deportivo local, donde se destacaba por su participación en el Club Atlético Villa Plomo.