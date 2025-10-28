Joseph “Señor Jota” declaró por el triple femicidio de Florencio Varela

El ciudadano peruano Joseph Freyser Cubas Zavaleta, señalado como uno de los jefes de una organización narco, fue indagado este martes por el fiscal Carlos Arribas en el marco de la investigación por el triple crimen de Florencio Varela, ocurrido a fines de septiembre.

Cubas Zavaleta —apodado “Señor Jota”— ya se encontraba detenido en una alcaidía de la Policía Federal, a la espera de ser extraditado por una causa de narcotráfico, cuando la Justicia bonaerense pidió su detención por estos homicidios. Los investigadores lo acusan de haber sido el autor intelectual del ataque y de haber seguido la ejecución en vivo y en tiempo real a través de una transmisión.

Las víctimas fueron Brenda del Castillo (23), Morena Verdi (20) y Lara Gutiérrez (23). Según la hipótesis judicial, el móvil habría sido el robo de droga perteneciente a su organización narco. Dentro de esa estructura criminal, Cubas Zavaleta es considerado el “número dos”, y se investiga además el rol de Víctor Sotacuro, quien habría sido quien trasladó a las jóvenes el día del hecho.

En los últimos días también fue detenida Mónica Débora Mujica, esposa de Sotacuro, luego de que otra imputada —Milagros Florencia Ibáñez— declarara que la mujer le pidió eliminar información del celular del sospechoso poco después del crimen. La maniobra, según su testimonio, se habría realizado siguiendo un tutorial de YouTube.

Por el momento, hay 11 personas detenidas y otras tres siguen prófugas, aunque los fiscales no descartan que surjan nuevos implicados a medida que avancen las pericias y testimonios.

La investigación busca establecer con precisión cómo se planificó la emboscada, quiénes ejecutaron cada parte del plan y qué nivel de liderazgo tuvo “Señor Jota” dentro de la cadena de mando de la organización narco.